I mondiali di canoa. Bertoncelli e Borghi mancano la finale

Bertoncelli e Borghi si fermano in semifinale irridata. Nella nottata tra mercoledì e giovedì si entrato nel vivo dei Campionati del Mondo di canoa slalom in corso a Sydney (Australia). Nella quarta giornata di gare al Penrith Whitewater Stadium, infatti, sono state assegnate le medaglie del C1 maschile e femminile, dopo le semifinali del mattino. In gara anche le due ferraresi Marta Bertoncelli e Elena, qualificatesi due giorni prima. Nel C1 al femminile in semifinale sono scese in acqua le due atlete ferraresi, alla ricerca della qualificazione alla finalissima. Una gara, però, fortemente condizionata per tutte le partenti, a causa di un forte vento che ha penalizzato le atlete lungo il tracciato ‘mosso’ della canoa slalom. Nel dettaglio Marta Bertoncelli (Carabinieri), dopo due tocchi alla porta 3 e alla 5 chiude la prova in 125.76, piazzandosi in ventiduesima posizione, mentre Elena Borghi (Carabinieri) esce di scena con il tempo di 175.69, sul quale pesa la penalità di 50 secondi per il salto della porta numero 15, terminando la sua prova al ventottesimo posto. Entrambe, quindi, non ha centrato la finalissima. In finale ha trionfato la polacca Klaudia Zwolinska (108.49). Si chiude così il mondiale delle due ferraresi, con amarezza per i risultati ottenuti. Mario Tosatti