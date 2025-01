I preparativi per la 20esima edizione. Gnicche fa cifra tonda. Attesi 400 iscritti

Torna "Su e giù per la Torre di Gnicche" la gara competitiva di 12 chilometri intorno alle colline tra San Fabiano e San Polo con fulcro del percorso, ovviamente, la torre del celebre brigante. L’appuntamento che sposa podismo con la tradizione popolare, organizzato dal G.S. Amatori Podistica Arezzo e patrocinata dal Comune di Arezzo, è per domenica 2 febbraio. I partecipanti affronteranno 12 chilometri nel tradizionale percorso intorno alle colline tra San Fabiano e San Polo con fulcro la torre del celebre Gnicche. Il ritrovo è alle 8, con partenza prevista alle 9,30. Per quanto riguarda le iscrizioni sarà possibile effettuarle fino al venerdì precedente sulla piattaforma Icron o la mattina stessa della gara, sempre con un certificato medico valido. Remo Merli, presidente del gruppo sportivo organizzatore dell’evento: "L’obiettivo è quello dei 400 partecipanti. E contiamo di raggiungerlo perché si tratta di un evento apprezzato oltre i confini provinciali e che ha assunto oramai la natura di ‘classica’. Quest’anno, inoltre, coincide con la prima edizione del memorial Donato Milaneschi. Ringraziamo anticipatamente i volontari, la polizia municipale e il personale dei mezzi di soccorso che ci supportano nella riuscita dell’iniziativa e che sono gli ‘angeli custodi’ della sicurezza degli atleti".

"Basta leggere i numeri della G.S. Amatori Podistica Arezzo per certificare la bontà e l’importanza del suo lavoro che unisce sport e tradizioni popolari. La partenza e l’arrivo saranno a Villa Severi che è il parco che mettiamo a disposizione come amministrazione comunale per la sua bellezza e strategicità nell’ambito del percorso. La gara taglia il traguardo delle venti edizioni, dunque mai come quest’anno siamo contenti di dare il via alle ‘fatiche’ dei podisti in città abbinando questo bell’anniversario" ha spiegato l’assessore allo sport Federico Scapecchi, ieri in occasione della presentazione.