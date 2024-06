I PROTAGONISTI. Otto portacolori vanno in Nazionale

Saranno 8 i portacolori dell’Empoli Swarm protagonisti nei prossimi impegni delle varie Nazionali italiane. Si parte con gli Europei giovanili di luglio a Castenaso (Bo). Nella rappresentativa Under 18, affidata al coach giallonero Simone Neri figurerà infatti Tommaso De Carolis, mentre in quella Under 15, guidata dal Ct empolese Matteo Neri, sono stati chiamati Giulio Cinelli e Niccolò Battaglini. Per quanto riguarda il Mondiale di agosto a Graz in Austria, toccherà ad Alessandro Gozzi con il team maschile, Giorgia Bertuzzi con la femminile e Alessandra Pucci (nella foto) con la mista, allenata da Simone Neri.