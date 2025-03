I quarti di champions Cup di basket in carrozzina. La Santo Stefano ko contro Gulianova. Oggi si torna a giocare, sfida all’Albacete

Il derby italiano tra Santo Stefano Kos Group e Deco Amicacci Giulianova per i quarti di finale di Champions Cup è stato vinto dagli abruzzesi 64-46 (il primo tempo si era concluso con il parziale di 36-25). Il confronto tra le due formazioni adriatiche - che in campionato è stato appannaggio dei portopotentini sia all’andata che al ritorno - stavolta è stato dominato dai cestisti d’Abruzzo, più ordinati e precisi nel gioco rispetto agli avversari. Ancora una volta ai ragazzi di coach Roberto Ceriscioli ha fatto difetto la precisione al tiro, con un modesto 35,1% dal campo: troppo poco per poter centrare il successo. Ma ora bisognerà rialzare la testa e giocarsi le chance rimaste per cercare di conquistare la qualificazione al turno successivo. L’occasione si presenterà oggi alle 19 quando è in programma la seconda partita del girone per capitan Bedzeti e compagni: di fronte avranno i padroni casa, gli spagnoli di Albacete. Mentre l’ultima gara dei quarti di finale ci sarà domani: gli atleti portopotentini concluderanno i loro impegni misurandosi con gli altri spagnoli, quelli della Econy Gran Canaria. Ecco i punteggi individuali dei giocatori del Santo Stefano nel match di ieri con Giulianova: Raimondi 4, Henriot, Balsamo, Scandolaro n.e., Vigoda 9, Bassoli, Giaretti 4, Watson n.e., Becker, Bedzeti 24, Cini 1, La Terra 4.