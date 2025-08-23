I ragazzi di Acea a Parma sono attesi da due sfide delicate, alle 15.30 e alle 20.30. Athletics all’esame di Collecchio

Doppia difficile sfida a Parma per gli Athletics Bologna. I ragazzi di Antonio Acea sono infatti attesi dal confronto di Collecchio in casa del Camec, capolista nella Poule Qualificazione Serie A Gold e che nei quarti di finale dei playoff scudetto ha messo in difficoltà la Fortitudo Unipol Bologna prima di lasciare loro strada nella terza e decisiva sfida.

Quest’oggi il confronto tra Collecchio e Athletics prende il via sul diamante di ducali alle 15, per essere bissato in gara 2 a partire dalle 20.30.

"Siamo contenti del pareggio casalingo con Codogno della scorsa settimana – conferma il lanciatore degli Athletics Riccardo Nepoti –. L’obiettivo era vincere la prima partita di questa seconda fase del campionato e, nonostante le varie assenze, siamo riusciti a fare nostra gara 1. Ora ci aspetta Collecchio, saranno due gare complicate ma faremo il massimo per portare a casa almeno una partita".

In occasione del confronto con Collecchio il manager Acea ritrova gran parte dei gialloverdì dopo le defezioni dello scorso weekend, ma il lineup verrà definito dopo la verifica nel riscaldamento pre game di quest’oggi. Per gli Athletics confermati invece Nepoti e Perdomo come partenti rispettivamente per gara 1 riservata ai lanciatori italiani e gara 2 che vedrà salire sul monte quelli stranieri.

