I Rebels Valdarno terzi alle finali nazionali di Softair

Arezzo, 22 ottobre 2025 – Grande risultato per i Rebels Valdarno, che dopo il titolo regionale conquistato lo scorso giugno hanno centrato un prestigioso terzo posto alle finali nazionali ASI Softair PCS 2025, disputate la scorsa domenica 19 ottobre presso l’ex caserma militare di Lombardore, in provincia di Torino. In gara c’erano 12 squadre provenienti da tutta Italia, ognuna composta da 6 giocatori e 2 riserve. I Rebels Valdarno hanno appunto chiuso con un prestigioso terzo posto, al termine di una competizione a punti articolata in 5 prove a obiettivi, che ha messo alla prova tattica, strategia e coordinazione dei partecipanti. La finale di Lombardore, patrocinata dal CONI Piemonte e dal Comune di Lombardore, ha rappresentato il culmine di una stagione che ha coinvolto 99 associazioni sportive provenienti da tutta Italia.

“Il softair – spiega Riccardo Bindi, presidente dell’ASD Rebels Valdarno – è una simulazione tattica dove l’obiettivo non è eliminare un avversario, ma portare a termine missioni complesse entro un tempo massimo. Il vero scopo è imparare il gioco di squadra, l’aiuto reciproco e il rispetto dell’ambiente, veri valori della nostra associazione”. Il gruppo valdarnese si distingue anche per la giovane età dei suoi componenti, in un contesto - quello delle finali del campionato nazionale - che ha visto la partecipazione di squadre con oltre quindici o vent’anni di esperienza. Un motivo d’orgoglio in più per la società che ha sede nel comune di Montevarchi.