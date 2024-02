I Red Jackets si portano a casa lo scudetto. Il football americano è di casa a Sarzana

Red Jackets Sarzana campioni d’ Italia di football americano a 7. Un trionfo che riporta ai fasti della squadra protagonista a metà anni 90 di epici campionati nella massima serie, contro le grandi formazioni del nord Italia o al trionfo nazionale arrivato in tempi meno lontani. A distanza di anni, Sarzana torna protagonista seppure nella versione ’a 7’ del gioco che tanti fa impazzire gli appassionati della disciplina arrivata dagli Stati Uniti. La conquista del titolo nazionale costituisce una ottima partenza per una squadra che si ripresentava con la sua primordiale identità, dopo anni in cui aveva dovuto confluire in qualche altro club per poter mantenere in attività i propri giocatori. Soluzione, quest’ultima, che sarà temporaneamente adottata di nuovo nei prossimi mesi quando buona parte dei ’Reds’ sarà dirottata in Prima Divisione a Firenze o Parma, oppure in Seconda Divisione a Cecina. A Sarzana intanto ci si terrà in palla, a livello giovanile, con il ’flag-football’ che prevede lo strappo del fazzoletto (flag) al posto del placcaggio.

Un po’ più a lungo termine l’obiettivo è quello di costruire la squadra adatta a tornare a giocare a 11, in Seconda Divisione nel 2025. Insomma i tempi in cui i rosso-argento vinsero il titolo nazionale a 9 non sembrano più così lontani. Nel frattempo ecco questo scudetto a 7 conquistato vincendo a Firenze la finale allo Sport Center Guelfi, squadra fiorentina di Prima Divisione. Finale raggiunta dopo aver battuto i Navy Seals Bari che avevano vinto il Girone Sud della Seven Football League. I sarzanesi, vincitori di quello Nord, hanno travolti i pugliesi con un netto 35-14. "Ciò non toglie – precisa però il presidente sarzanese Valerio Neri – che siano stati più che degni avversari. E’ bene non sottovalutare questo football a 7 che può insegnare tante cose, ad esempio la copertura adeguata degli spazi, particolarmente ampi dato il numero ridotto di giocatori in campo". La difesa e la linea d’attacco, secondo il presidente, sono i veri punti di forza della compagine.

Il quarterback Radu Buchi è stato premiato con la targa da ’Mvp’ (miglio giocatore) della finale secondo la prassi instaurata nel Superbowl statunitense, come gli era già riuscito quando i Red Jackets vinsero il titolo italiano a 9 surclassando a Cecina gli Steelers Terni anni fa. Tutte le ’giubbe rosse’ sono state invitate dal Comune in Sala consiliare per essere festeggiati. Questo il roster a agli ordini di coach Francesco Righetti protagonista della vittoria dello scudetto: Baraldi, Bassani, Biagioni, Borgna, Boschi, Bottoni, Buchi, Caffaz, Cariola, Ciminera, Delanoy, Della Rocca, Drago, Erison, Estevez, Faenza, Fiaschi, Galvagno, Ghelfi, Gregorini, Mazzi, Neri, Pappalardo, Rodriguez, Sano, Vené.