I risultati. Club Scherma Agliana in grande evidenza

Club Scherma Agliana in grande evidenza a giro per il mondo. Linda Tesi ha dapprima conquistato la medaglia d’argento al Trofeo Coni Costa Jonica, in Basilicata, per poi ripetersi alla Prima Prova Interregionale GPG, a Chiavari. Nella stessa località ligure, bronzo per Jacopo Luchetti. Splendido bronzo per Alison Staino alla Coppa del Mediterraneo 2023, tenutasi a Brindisi. Infine, brillanti piazzamenti per i fratelli Tommaso e Niccolò Martini. Ma procediamo con ordine. Gran gara di Linda Tesi in Lucania, iniziata con un girone concluso con tutte vittorie e due sole botte prese. Nel tabellone a eliminazione diretta, Tesi ha dominato ai quarti Orlando (15-3), in semifinale Maltoni (15-10) e in finale si è arresa per una sola stoccata a Prenna (15-14). Anche a Chiavari, nella categoria RagazzeAllieve (2010-2011), ha sfiorato il successo al termine di un assalto rocambolesco alla pisana Bianchi. Nella categoria RagazziAllievi (2010-2011) medaglia di bronzo per Jacopo Luchetti, che perde in semifinale contro Bellani di Navacchio. Da applausi Staino, alla fine di una gara ben condotta e soprattutto ben gestita. Conquistata la testa di serie numero 12 nel tabellone a eliminazione diretta, Alison ha battuto agli ottavi la forte anconetana Pianella all’ultima stoccata (15-14) e successivamente la frascatana Capodicasa (15-7) ai quarti. Si è arresa solo in semifinale all’atleta delle Fiamme Oro Ciampalini (15-10). A Sabadell, in Catalogna, stop ai quarti e 6° posto finale per Tommaso Martini nella gara satellite di Coppa del Mondo Assoluta. Una buona gara per "Riga". A Istanbul, in Turchia. Niccolò Martini ha chiuso al 49° posto la prova di Coppa del Mondo Under20 su un totale di 169 partecipanti. Una buona prestazione per Niccolò, alla sua prima esperienza estera in Coppa under 20 che sicuramente accrescerà il suo già ricco bagaglio. Dulcis in fundo a Ciserano (Bergamo), Staino e Alina Nistri hanno staccato il pass per la Prima Prova Nazionale Open.

Gianluca Barni