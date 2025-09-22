I risultati. Coppa, Montebianco ko. Il Prato resta in corsa

Una sconfitta ed un pareggio per le pratesi del calcio a cinque nella seconda giornata della Coppa della Divisione. La battuta d’arresto patita del Montebianco Prato Calcio a 5 sul campo dell’Arpi Nova Campi Bisenzio (7-9) costa anche l’eliminazione dalla competizione alla squadra allenata da Luca Pullerà che alla prima giornata non era riuscita ad andare al di là di un pareggio con la Mattagnanese.

A parziale scusante dei biancazzurri, le numerose assenze: Martini (squalificato), Ciardelli (in nazionale), Panchetti (di rientro dall’Erasmus), del secondo straniero argentino (che sarà presentato nei prossimi giorni e non impiegabile in questa occasione), e all’ultimo momento anche dei giovani Prota, in panchina solo per onor di firma, e Benassai. Inoltre out dopo pochi minuti anche Del Greco, per un problema al ginocchio da valutare. E’ stata una partita strana, con il Prato C5 sotto all’intervallo 4-2, ma poi capace di ribaltare fino al 7-5 a proprio favore, con cinque gol di bomber Berti, a nove minuti dalla fine. La mossa dell’Arpi Nova di inserire il portiere di movimento è stata però decisiva, col Prato che viene raggiunto sul 7-7 e poi superato nel finale. Pullerà ha schierato: Cerri E., Giannattasio; Acciai, Bellocci, Berti, Bezzini, Del Greco, Fazzini, Fei, Garcia, Prota. Le altre reti biancazzurre sono state segnate da Acciai e Bezzini.

Resta ancora in corsa invece per la qualificazione l’Italgronda Futsal Prato che ha pareggiato 2-2 (gol di Maggini e Della Marca) sul campo del Versilia, salendo a quota 4 punti in classifica (Versilia 1 e Livorno 0). Il tecnico Calamai ha utilizzato questa formazione: Buti, Laino; Baldecchi, Cavataio, De Stefano, Della Marca, Di Maso, El Gallaf, Gravina, Maggini, Piccirilli, Stentati. Per il passaggio del turno sarà decisiva la prossima partita fra Versilia e Livorno.

Massimiliano Martini