I signori degli anelli. Yumin Abbadini e gli altri

Prima tappa in provincia di Brescia nel weekend in arrivo, la seconda ad Ancona e poi la terza a Desio, sotto l’egida della Pro Carate, venerdì 21 e sabato 22 marzo prima delle Final Four di Firenze il 3-4 maggio. Scatta domani (si gareggia anche sabato) in un PalaGeorge già sold-out il campionato nazionale di serie A1, A2 e B di ginnastica artistica maschile e femminile “Trofeo San Carlo Veggy Good“. Quattro le formazioni brianzole in lizza: in A1 maschile la Pro Carate e la neopromossa Sampietrina Seveso, in A1 femminile ritorna la Gal Lissone mentre in B maschile c’è la Casati Arcore.

In campo maschile la squadra da battere è la Virtus Pasqualetti di Macerata che ha vinto gli ultimi due scudetti, due le squadre che insidieranno i campioni uscenti ovvero il Romagna Team e proprio la Pro Carate che punta almeno al podio trascinata da Yumin Abbadini, bronzo agli ultimi Europei e finalista alle recenti Olimpiadi di Parigi 2024, con lui il compagno di Nazionale Mario Macchiati e i giovani Riccardo Villa e Diego Vazzola. La società brianzola si è fatta carico dell’organizzazione della terza tappa nell’arena desiana da 7mila posti con biglietti già a ruba.

La Sampietrina conferma parte della squadra dell’anno scorso; il capitano è Tommaso Bulla, protagonista della scalata dalla B alla A1. Con lui ci sono Pietro Mazzola che è una delle grandi promesse dell’artistica italiana, Daniele Somaschini, Giacomo Arena in prestito dalla Pro Carate e Riccardo Ruggeri anche lui in prestito dalla Victoria Fermo.

Nella massima serie femminile, dopo la retrocessione del 2020, è al suo secondo anno di militanza la Gal Lissone con la capitana Alexia Angelini, leader di un gruppo di giovani molto interessanti quali Elisa Bandini, Anna Bersani, Sofia Chiumello, Lara Clerici, Aurora Marziani e Sibilla Zanoni oltre alla tedesca Madita Mayr, medaglia d’argento agli Europei juniores del 2024. In B difenderanno i colori della Casati Arcore Isacco Miotti, Paolo Mollichelli, Gabriele Penati, Daniele Perego, Alberto Redaelli, Federico Trionfo e Alessio Villa.