I successi di NrGym e Centro Taekwondo. Piovono medaglie d’oro per Plaku e Bigliazzi

Cinque ori, dieci argento e sette bronzi. Pioggia di medaglie per il Centro Taekwondo Arezzo e la NrGym Taekwondo Arezzo al Tuscany Open, il campionato interregionale che ha accolto al palasport Mario D’Agata 109 società provenienti da 16 regioni per un totale di 1000 atleti in gara. L’evento sportivo, organizzato dal Comitato Regionale in collaborazione con le due società aretine fin dal 2017, si è svolto nel fine settimana: sabato con i combattimenti dei cadetti (under 14), junior (under 18) e senior; e domenica con le gare per i più piccoli, beginners (6-7 anni), children (8-9 anni) e kids (10-11 anni). Per il Centro Taekwondo Arezzo la due giorni si conclude con un ottimo bilancio: tre medaglie d’oro conquistate da Lorenzo Franchi, Bosmenial Arias Xavier Raul e Matteo Plaku; sette medaglie d’argento vinte da Matilde Falsini, Francesco Nofri, Josef Kacaj, Stiven Sinanaj, Edoardo Gabriel Elezi, Niccolò Plaku e Maria Morena Mihai; e altre quattro medaglie di bronzo ottenute da Sara Micera, Alessandro Rossi, David Ionut Coman e Gianluca Ghinassi.

Eccellente bilancio anche per la NrGym Taekwondo Arezzo che firma il suo Tuscany Open con due medaglie d’oro Mariasole Bigliazzi e Lorenzo Muscaritolo; tre medaglie d’argento con Andrea Cappello, Leonardo Antelli, Diego Valdambrini; e tre medaglie di bronzo con Chiara Ceccherini, Duccio Peruzzi e Gregorio Fani.

Andrea Lorentini