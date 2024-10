I tricolori di mezza maratona. Il 3 novembre a Civitanova. In gara i più grandi specialisti

Civitanova è pronta ad ospitare i campionati italiani di mezza maratona. L’appuntamento è per domenica 3 novembre, quando in piazza XX settembre prenderà il via la gara: in arrivo atleti e atlete italiani e stranieri tra i più competitivi del panorama dell’atletica. L’organizzazione è firmata Atletica Civitanova e ieri pomeriggio, nella sala del Banco Marchigiano, si è svolta la conferenza stampa di presentazione, dove sono state annunciate diverse novità. Non sarà soltanto una giornata di sport, quella del 3 novembre, ma un fine settimana denso di appuntamenti. Per questa edizione l’arrivo sarà in piazza XX settembre e la partenza su corso Umberto I, come non succedeva da un po’. Un evento che coinvolgerà tutta la città, che avrà gli occhi del mondo dell’atletica italiana puntati addosso.

A fare gli onori di casa, ieri, il presidente dell’Atletica Civitanova, Sergio Bambozzi, circondato dal direttivo della società che da mesi sta lavorando duro per organizzare un appuntamento così importante. "Quando è arrivata la notizia dell’assegnazione dei campionati italiani a dicembre dello scorso anno eravamo veramente felici, ma spaventati – ha detto Bambozzi –. Ma anche per questo appuntamento abbiamo potuto contare sul sostegno dei nostri sponsor, quasi una famiglia, e dell’amministrazione comunale". Poi è stato reso qualche dettaglio tecnico sul percorso della gara, 21 chilometri, due giri da 10.500 chilometri, sul lungomare civitanovese. La partenza della gara femminile è alle 9.30, quella maschile alle 9.45. Sabato 2 novembre dalle 9 alle 20 apertura del villaggio espositivo in centro e consegna dei pacchi gara.

Per il pomeriggio di sabato sono previsti alle 17 la presentazione del libro di Paolo Capriotti "Correre 10 e 21 km" e due spettacoli, alle 18 musica con i Talk Radio e alle 19.30 Dominici’s Laser Show. "Già da tempo Civitanova era pronta per organizzare un grande evento – ha detto Simone Rocchetti, eletto di recente nel consiglio federale Fidal –. Una candidatura che è stata subito apprezzata molto. Fa la differenza quando le amministrazioni appoggiano le società sportive". Erano presenti alla conferenza stampa anche Fabio Romagnoli, neo presidente Fidal Marche, l’assessore regionale Pierpaolo Borroni, il comandante del porto Chiara Boncompagni, il sindaco Fabrizio Ciarapica, l’assessore allo sport Claudio Morresi, l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai, il vice presidente Coni Marche Giovanni Torresi. "Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento – ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Una assegnazione che ha dimostrato la grande capacità organizzativa dell’Atletica Civitanova. Lo sport è al centro, come al centro è Civitanova, su un palcoscenico importante in occasione di questa gara di caratura nazionale, in un periodo dell’anno che normalmente è più vuoto per una località di mare". "Ci prepariamo ad accogliere nella nostra città una straordinaria manifestazione sportiva nazionale – ha detto Morresi –. Lo sport è molto più di una semplice competizione. In un momento storico nel quale la nostra società affronta numerose sfide, lo sport rappresenta un potente strumento di inclusione, di rispetto e di condivisione".

Chiara Marinelli