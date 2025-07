I tricolori di Volo a Vela. Ferrara protagonista con Negossi e Fergnani

Con la sesta prova di domenica si sono conclusi a Ferrara i Campionati Italiani di volo a vela continuando la tradizione che da molti anni vede l’aero club Volovelistico Ferrarese organizzatore della gara più frequentata del calendario sportivo nazionale dell’Aeroclub d’Italia. Il numero dei partecipanti quest’anno è stato di 50 equipaggi, divisi in quattro classi e provenienti dai maggiori club volovelistici italiani. La competizione iniziata lo scorso fine settimana nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, e si è conclusa questo fine settimana. Tutte le sei prove sono state caratterizzate da condizioni metereologiche particolarmente impegnative per il volo a causa del grande caldo e, la scorsa settimana anche dalla scarsa visibilità dovuta all’anomalo apporto dei fumi degli incendi canadesi, arrivati fino alla pianura Padana dalle correnti in quota.

La Coppa Città di Ferrara si articola su di una serie di prove, in cui i concorrenti, alla stregua delle regate veliche, devono “volare” un percorso definito dalla direzione gara e le cui “boe” sono costituite dal sorvolo di punti prefissati, come ad esempio un campanile o un ponte L’abilità del pilota sta nel chiudere il circuito prefissato con la velocità media più alta. Ciò premesso, le giornate di gara sono state condizionati dalla situazione meteorologica veramente anomala, comunque il campionato ha avuto svolgimento regolarmente con percorsi sempre di lunghezza oltre i 200 chilometri con voli che hanno avuto durate anche di oltre 6 ore, molto impegnativi, anche fisicamente, per i piloti. Numerosi i “fuori campo”, ovvero prove di volo che si sono concluse con un atterraggio in campagna. Il territorio ferrarese in questa stagione presenta molti campi di grano tagliato dove gli alianti hanno potuto atterrare in tutta sicurezza e senza alcun problema, senza arrecare alcun danno alle coltivazioni.

Questa particolarità fa di Ferrara un territorio di volo particolarmente sicuro e gradito ai piloti. Veniamo alle classifiche dei piloti di casa AVF: ottima prestazione nel “Campionato Italiano Classa Unica” di Remo Negossi, classificatosi al 2.o posto dietro a Montemaggi e Prodorutti dell’Aeroclub Volovelistico Lariano e nel combattutissimo “Campionato Italiano Classe Club” con Elena e Nicola Fergnani, rispettivamente al secondo e terzo posto, superati, sul filo di lana, solo all’ultima prova da Nicola Paganin dell’Aeroclub di Belluno.

La buona prestazione della Fergnani, reduce dal primo posto in classe club conquistato a maggio nel campionato tedesco fa ben sperare per i Campionati Mondiali femminili, che si svolgeranno in Repubblica Ceca tra fine luglio e inizio agosto: dove cercherà di riconquistare il titolo, che già è stato suo nel 2020 in Australia.