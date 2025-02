I vincitori del doppio confronto. Rally Terra del Tevere a Sipsz e Ciuffi

Sono Mauro Sipsz e Tommaso Ciuffi i vincitori del doppio confronto, storico e moderno del Rally Terra Valle del Tevere organizzato da Scuderia Etruria e corso sulle strade di Anghiari e Civitella. Buone prove anche dei piloti aretini. Decimo posto assoluto per i fratelli Massimo e Tommaso Squarcialupi, tornati dopo due anni sulla Skoda Fabia Rally2 Evo ed attardati da due errori costati lo spegnimento della vettura. Nella classe rally 4 primo posto per Davide Bartolini con Alexandra Brunache su Peugeot 208, seconda posizione per Luigi e Guglielmo Caneschi, padre e figlio sempre su Peugeot terza posizione per Daniele Segantini e Miriana Gelasi ancora su Peugeot 208. Nel confronto storico il pilota aretino Orazio Droandi su Auto Bianchi ha conquistato il decimo posto assoluto. Il rally ha visto sfidarsi i maggiori interpreti del Campionato Italiano Rally Terra Storico regalando agli appassionati un evento di grandi contenuti.

So.Fa.