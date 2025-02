Iannantuoni conquista il titolo europeo di kick-boxing light

Il lissonese Felice Iannantuoni sul tetto continentale della kick boxing. L’atleta della Kombat 2000 Pro Lissone ha conquistato il titolo di Campione Europeo ni kick-boxing light. Iannantuoni e gli altri componenti del gruppo guidato dal maestro Davide Gatti hanno preso parte ai campionati European Fighters League, Federazione Wbfc, in scena a Cornaredo: un evento a cui hanno partecipato oltre 500 atleti di varie nazionalità. Per i brianzoli nella categoria master Iannantuoni si è trovato ad affrontare un avversario molto forte ma con la sua determinazione è riuscito a farsi valere round dopo round, vincendo alla fine l’incontro e ottenendo così il titolo di campione europeo nella sua disciplina. Buone anche le prove dei compagni di società Marco Fardello e Filippo Longoni: il primo, nella disciplina kick-boxing k-1 light, ha vinto il primo incontro e superato il turno, costretto a cedere solo in semifinale; il secondo, nella stessa disciplina ma nella categoria juniores 16 anni, ha messo in mostra la sua tecnica.

F.L.