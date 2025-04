Ics Pian del Bruscolo: successo in atletica e rugby alla fase regionale

L’Ics Pian del Bruscolo si riconferma: per il secondo anno consecutivo i ragazzi e le ragazze dell’istituto parteciperanno alla fase regionale di atletica su pista e di rugby con Cadette e cadetti (seconde e terze delle scuole Secondarie di primo grado), per la felicità dei docenti Roberto Bruscolini, Laura Renda, Paola Pieri e Monica Mannai e del dirigente scolastico Daniela Pasciuti. Nel rugby la scuola si è aggiudicata il titolo provinciale in entrambe le categorie. Al campo scuola di via Respighi l’istituto si è riconfermato anche nell’atletica. Per il secondo anno consecutivo la categoria maschile ha vinto e, grazie al nuovo regolamento, questo consentirà anche alle cadette di partecipare alla fase regionale. Le 7 discipline, più la staffetta finale, sono state rappresentate da 7 ragazzi che si sono così classificati: Matteo Cristofanelli terzo negli 80 metri, Marco Acampora primo negli ostacoli, Gianluca Gambini sesto nei mille metri, Eugenio Tomasetti secondo nel salto in alto, Luca Gargamelli quarto nel salto lungo, Youssef Leghauris sesto nel lancio del peso, Amir Tazine decimo nel vortex. Nella somma finale dei punti è arrivato il primo posto della scuola. Medaglia d’oro nel salto in lungo, categoria "H" delle disabilità, per Yehen Jayalath Pedige.

Lucia Arduini