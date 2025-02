Ihl division 1. Match point Chiavenna per la semifinale

Iniziano nel modo migliore i playoff-promozione per Chiavenna in IhL Division 1. I verdeblu hanno vinto gara-1 dei quarti di finale, superando con un netto 6-1 l’ostico Cadore. Dopo un primo tempo finito senza reti, i lombardi hanno dilagato con la doppietta del solito Mikhnov (sempre più capocannoniere del torneo con 43 reti in 19 partite) e i gol di Deanesi, Gherardi, Sibilevych e Peterson. Chiavenna, brava a sfruttare il vantaggio del fattore campo, ora punta a strappare subito il pass per le semifinali: basta un altro successo in gara-2 che si disputerà sabato ore 20.30 in Veneto.

In IhL, la stessa categoria che Chiavenna sta provando a raggiungere, invece dopo quattro ko di fila tra campionato e Coppa Italia è ripresa la marcia di Varese. Nell’ottava giornata di Master Round i Mastini hanno battuto con fatica Appiano per 4-3 dopo i rigori, blindando così il quarto posto nel girone utile per avere il fattore campo a favore nei playoff Scudetto. Sabato alle 20 big-match con Aosta Alessandro Stella