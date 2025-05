Il 13 giugno al Nelli di Oste. Supercoppa provinciale, sfida Popolesco-Rossi

Si (ri)comincia dal 2024, dal Rione Popolesco campione in carica di Montemurlo e dai Rossi di Santa Trinita campioni di Prato. Saranno le due formazioni a sfidarsi nella "Supercoppa provinciale pratese", che si terrà il 13 giugno alle 21,30 al Nelli di Oste. Non si tratta di un esperimento del tutto inedito, quello di mettere di fronte le vincitrici delle competizioni rionali di Comuni diversi: già nell’immediato pre-Covid, vi fu un tentativo di imbastire una sorta di supercoppa sull’asse Montemurlo – Agliana. Senza dimenticare che, sempre il Nelli, poco meno di un anno fa ospitò la "Supercoppa dei Rioni" che vide sfidarsi le squadre vincitrici dei tornei rionali 2023 di Montemurlo, Montale e Quarrata. A spuntarla, al termine della contesa, furono i montalesi dell’Ugna, precedendo i padroni di casa del Rione Strada Molino ed i quarratini dell’Orso. Allora però la ripresa dei Torneo dei Rioni di Prato era agli albori e proprio per questo, con tutta probabilità, quest’anno si è optato per una formula più "intraprovinciale". Un nuovo trofeo, quello della supercoppa pratese, che potrebbe a questo punto diventare un "classico" di fine primavera ed essere riproposto anche nei prossimi anni: se la competizione rionale montemurlese è ormai una realtà solida da lustri, quella pratese ha ripreso quota proprio lo scorso anno. Anche se è già stata annunciata la seconda edizione, che seguirà come la prima i "confini" ed i quartieri della Palla Grossa: si partirà con il calcio "juniores" il 23 giugno prossimo, per poi partire anche con i "senior" il 25.

Giovanni Fiorentino