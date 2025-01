Il 14enne parteciperà allo stage in programma dal 20 al 22 gennaio. Gori, orgoglio della Rari Nantes. E’ stato convocato ancora dall’Italia

La Rari Nantes continua a tingersi di azzurro. Nuova convocazione in azzurro per il bolognese Filippo Gori. Il giovane mancino della Rari Nantes Bologna, società nella quale è nato e cresciuto e con la quale si sta mettendo in luce anche con la prima squadra in serie B, è stato convocato dal tecnico azzurro Federico Mistrangelo per il raduno nel Centro Federale di Ostia in programma la prossima settimana dal 20 al 22 gennaio. Gori, come gli altri 15 convocati sarà impegnato per collegiale nella tre giorni di intensi allenamenti. Una soddisfazione per la Rari Nantes che continua a sfornare giocatori, al maschile e al femminile in chiave azzurra, e per il giovane talento bolognese.

"Sono molto contento della convocazione - sottolinea lo stesso 14enne Filippo Gori - cercherò di dare il massimo in questo collegiale e di guadagnarmi con impegno e dedizione altre future chiamate in nazionale giovanile". Poi le ultime parole sono di ringraziamento sono nei confronti di società e tecnici "Un grazie va ovviamente a loro e in particolare ad Antonio Viola mio attuale tecnico in prima squadra, Peter Cenni tecnico nelle giovanili con il quale sono cresciuto tanto ed Enzo Pariso, direttore tecnico della Rari Nantes per i continui e utilissimi consigli che continua a darmi".