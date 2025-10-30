Il 19enne protatonista nell’ultima riunione di Ferrara Boxe. Emanuele Bossa brilla sul ring di Croce

È di sei vittorie, due pareggi e due sconfitte il bilancio degli atleti di Ferrara Boxe nella riunione di casa, effettuata domenica scorsa nella palestra di via Bologna. La palma di miglior pugile della manifestazione organizzata dalla società di Roberto Croce se l’è aggiudicata Emanuele Bossa, promettente Under 19 che si è sbarazzato ai punti di Florin Cimbir (Ares Boxing Club) attraverso una prestazione superlativa, soprattutto sotto il profilo tecnico.

Molto bene anche Hassen Atia, che l’ha spuntata contro Arol Stoiko (Ares Boxing Club) facendo leva sulla propria esperienza. Una delle più belle sorprese della riunione è stato Fabio Gulinelli: non combatteva da tre anni, ma sul ring contro Leone Emanuele Villani (Pugilistica Rodigina) ha dimostrato di avere già ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Completando il quadro dei pugili di Ferrara Boxe, hanno vinto prima del limite Naceur Messaudi contro Giovanni Calcagno (Boxing Club Bologna), Lousaief Zayani contro Gianni Russo (Ares Boxing Club) e Leorand Nexha contro Francesco Benedetto (Boxing Club Bologna). Hanno pareggiato Swami D’Arrigo contro Angela Rorato (Ares Boxing Club) e Pietro Palmonari contro Matias Timpanaro (Boxe Albignasego), mentre hanno perso Chiara Roveggio contro Vittoria Tintori (Boxe Albignasego) e Dario Baroni contro Alex Zamboni (Pugilistica Comacchiese).

Intanto, dal 7 al 9 novembre il maestro Croce guiderà la selezione femminile dell’Emilia Romagna a Pompei nel torneo nazionale Women Boxing League, al quale parteciperà anche Electra Mormando di Ferrara Boxe. Infine, dal 13 al 16 novembre a Roseto degli Abruzzi si svolgeranno i campionati italiani Under 15, ai quali prenderanno parte Greta Prosperi e Chiara Roveggio.

