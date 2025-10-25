Il 21° Memorial Pellegrini. Emozioni in nome di Carlo

La bocciofila di Pieve a Nievole, in collaborazione con la famiglia Pellegrini, ha ospitato il 21° Memorial Carlo Pellegrini, una delle manifestazioni più sentite e prestigiose del calendario boccistico toscano, che anche quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti da tutto il Centro-Nord Italia. L’evento, riservato alla specialità a terne, ha confermato la propria rilevanza nazionale, richiamando giocatori di alto livello e coinvolgendo, per la mole di partecipanti, diversi bocciodromi delle province di Pistoia Firenze e Lucca.

Il Memorial nasce per ricordare Carlo Pellegrini, figura amatissima e rispettata nel panorama sportivo pistoiese. Tecnico di grande competenza, uomo di valori solidi e amico sincero, Pellegrini ha rappresentato per decenni un punto di riferimento insostituibile per la rappresentativa provinciale di Pistoia, contribuendo con passione, competenza e umanità alla crescita di generazioni di atleti. Nel ricordo di chi lo ha conosciuto, Carlo non era soltanto un allenatore, ma un esempio di dedizione, lealtà e amore per lo sport, capace di trasmettere entusiasmo e rispetto dentro e fuori dal campo.

A chiudere la manifestazione, la cerimonia di premiazione ha rappresentato il momento più toccante: familiari, dirigenti, atleti e amici hanno rinnovato insieme il loro affetto per Carlo e il loro impegno a portare avanti la sua opera, nel segno di quei valori sportivi e morali che ne hanno contraddistinto la vita. Il Memorial Carlo Pellegrini si conferma così non solo una competizione sportiva di alto livello, ma soprattutto una festa dello sport e dei suoi valori più autentici, nel nome di un uomo che ha lasciato un segno profondo nella storia delle bocce.

Questa la classifica finale: al 1° posto Davide Paolucci, Silvano Girolimini, Daniele Pieggi del Fossombrone Oikos, al 2° posto Niccolò Buti, Bruno Monaco, Massimo Macelloni dell’ASD San Vincenzo, al 3° posto Matteo Franci, Massimo Matteo, Giacomo Cecchi dell’ASD Pieve a Nievole, al 4° posto Luigi Casali, Sandro Pellegrini, Gian Domenico Pellegrinotti delll’Ads Garfagnana.