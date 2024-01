Il 27 e 28 gennaio 500 atleti in Valsamoggia. Ciclocross, Castelletto si prepara per i campionati giovanili italiani

Si avvicinano i campionati italiani giovanili di ciclocross, con Castelletto di Serravalle pronto ad ospitare una due giorni di sport il 27 e 28 gennaio.

Saranno 500 le atlete e gli atleti che da ogni parte d’Italia raggiungeranno la cittadina in provincia di Bologna (comune di Valsamoggia) nel weekend che eleggerà Castelletto a capitale di questa disciplina.

Insieme a Bologna Welcome, responsabile dell’ospitalità delle più di 3000 persone che saranno al seguito della prova, stanno venendo ultimate le verifiche sul percorso.

"Da mesi stiamo lavorando per garantire ad atlete e atleti la massima ospitalità possibile – ha affermato Fabio Sgarzi, patron della ’A favore del ciclismo’, una delle società organizzatrici dell’evento – per regalare una rassegna che possa essere per tutti gli intervenuti il ricordo della nostra capacità organizzativa. Con questa manifestazione speriamo di poter contribuire ulteriormente allo sviluppo del ciclocross nella nostra regione e in tutto il paese, come disciplina utile a tutto il mondo delle due ruote".

Oltre alla società di Sgarzi, si sono occupate dell’organizzazione dell’evento anche la Federciclismo, la Regione Emilia Romagna, il comune di Valsamoggia con la collaborazione tecnica di Valsabike, Ceretolese e Italia Nuova.

Bologna è da considerarsi una delle primissime case della disciplina, visto che la città ospitò le prime edizioni dei campionati italiani dal 1930, con la competizione che torna sotto le Due Torri a distanza di 90 anni dall’ultima volta.