Il Bfd sbarca nel mondo paralimpico. Così Bruni andrà ai mondiali under 24

Sport rivoluzionario. Perché l’ultimate frisbee è una delle rare discipline sportive che non contempla la figura dell’arbitro e che lascia che siano le squadre, all’insegna del fair play, anche se talvolta le discussioni non mancano, a ricostruire determinate azioni (senza l’ausilio del Var). Così, l’ultimate frisbee continua ad attraversare nuove frontiere e, in questi giorni, ha dato vita, grazie all’organizzazione Figest, al primo campionato paralimpico. Non poteva che disputarsi a Bologna, culla di questa disciplina, con due formazioni di Bologna e una di Rimini. La squadra delle Due Torri va sotto il nome di Bfd Goodmorning, ed è divisa in due realt, Bfd Black e Bfd White.

Le squadre che fanno capo al Bologna Flying Disc sono composte da ragazzi con differenti disabilità, che praticano diverse discipline e che già dal 2023 prendono parte al torneo Paganello di Rimini, sfidando realtà di normodotati.

Proprio nel 2024 Andrea Fantini, allenatore di Rimini, con l’associazione Esplora Rimini, di cui il padre di Andrea, Fiorenzo Fantini è presidente, stimolati dal progetto All Inclusive dei Goodmorning, ha deciso di avvivare un progetto simile nella città di Rimini, fondando i Discoli. I Bfd Black si sono piazzati al primo posto, davanti ai gemelli White e ai Discoli. Il Bfd White ha portato a casa anche il riconoscimento più ambito, quello che va sotto il nome di Spirit Of The Game.

La squadra di Rimini era composta da Alberto Cecchetti, Alberto Mazzotti, Alessandro Pironi, Francesco Poli, Andrea Fantini (coach), Kristiano Laro, Emma Eusebi, Andrea Lombardi e Daniel Pikaku.

Le formazioni delle Due Torri hanno risposto con Fabrizio Tartari, Matteo Todeschini, Federico Masi, Ramiro Garuti, Massimiliano Rodolfo, Simone Govoni, Francesco Cassiano, Luca Giorgi, Mattia Babini, Luca Santandrea, Luca Bruni e Alessandro Comentale. I tecnici di Bologna sono Sara Bonacini, Emma Castellani, Matilde Simonazzi e Giulia Cristofolini. Rimini, invece, ha risposto con Andrea Fantini, Fiorenzo Fantini e Tatiana Rocco. Luca Bruni è già stato selezionato dal ct azzurro, Davide Morri, leggenda di questo sport, per prender parte al mondiale under 24 (WU24) che si giocherà a Logrono (Spagna) dal 21 al 28 luglio.