Il bilancio dell’ottava edizione. Trofeo Città di Prato. La carica dei 500

"Siamo estremamente soddisfatti di come si sia svolta la manifestazione. Tra i partecipanti, c’erano atleti ed atlete che sono stati chiamati in Nazionale. E penso che fosse il miglior omaggio possibile per ricordare Sandro Castagnoli, che tanto ha dato alla Futura e al movimento sportivo pratese e nazionale". Il presidente della Futura, Roberto Di Carlo, ha così tracciato un bilancio dell’ottava edizione del "Trofeo Città di Prato" di nuoto, organizzato dal club pratese ed andato in archivio domenica scorsa presso la Colzi – Martini di via Roma. Una manifestazione che ha visto partecipare oltre cinquecento nuotatori e nuotatrici provenienti da tutta Italia, in rappresentanza di sedici società sportive. E ad aggiudicarsi il trofeo (secondo la classifica stilata in base alla somma dei risultati ottenuti dai singoli agonisti) è stata l’Esseci Nuoto di Calenzano con 622,50 punti, precedendo l’H.Sport Firenze con 559,50 e la Virtus Buonconvento con 516. Positivo anche il rendimento della Futura padrona di casa, che ha chiuso al quinto posto (anche grazie alle medaglie d’oro di Vittoria Gestri, Leonardo Giusti, Chiara Tasselli, Niccolò Barni, Alberto Paoli e Niccolò Barni).

La competizione metteva in palio per la prima volta anche il "Memorial Alessandro Castagnoli", intitolato allo storico allenatore del nuoto pratese scomparso lo scorso agosto a 76 anni. A giocarsi la targa nella specialità agonistica dell’australiana sono stati tutti i migliori partecipanti al Città di Prato, tenendo conto dei risultati del sabato. E non sono mancati nomi altisonanti: a livello femminile, a vincere il memoria Castagnoli è stata Anna Chiara Mascolo, nuotatrice della Nazionale che partecipò alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Fra i nuotatori, ha invece vinto il ventunenne aglianese Alessandro Tredici. A premiare alcuni dei vincitori, oltre a Di Carlo, il vice-sindaco Simone Faggi. E nei prossimi mesi, la Futura inizierà a pianificare l’edizione del 2026.

Giovanni Fiorentino