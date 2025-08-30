Il Bologna spinge sull’acceleratore. "Le prime impressioni sono positive. Questo sarà un campionato positivo»

Ripartenza con grande entusiasmo. C’è tanta voglia di fare bene e riprendere il proprio cammino in casa Bologna Rugby Club. Già dal 18 agosto sono infatti in tanti i giocatori che hanno ripreso ad allenarsi sotto la direzione di Andrea Balsemin e del rinnovato staff bolognese. Da dopo Ferragosto sono oltre 50 gli atleti tra serie B, C e Under 18 che si ritrovano, ogni sera al Bonori, sotto la guida di Balsemin del vice Matteo Taddia, coadiuvati dal preparatore atletico Massimo Tomasetti, dai tecnici Ciro Pepe, Elmer Malaguti e Fiorenzo Ghermandi e Flavio Fadanelli e del video analyst Luca Pasqualini. "Le prime impressioni sono molto positive – ha sottolineato coach Balsemin – sia per i veterani sia per i tanti giovani provenienti dall’Under 19, alcuni dei quali debutteranno probabilmente in campionato già nelle prime gare. Bene anche i nuovi arrivati, che si sono ben inseriti nel gruppo. Ci sono elementi veramente validi. Vedremo nei test match chi si meriterà di giocare in prima squadra". Una stagione lunga e impegnativa, come conferma il coach bolognese. "Sarà un campionato equilibrato, ogni domenica ci potrebbero essere sorprese. Cercheremo di fare il massimo, impegnandoci e facendoci trovare pronti per i momenti cruciali della stagione – conferma Balsemin – Da ottobre a Natale ci sarà un primo blocco importante di sfide; la fase cruciale della stagione sarà da inizio 2026 cercheremo di farci trovare pronti, l’obiettivo è un campionato di vertice e far crescere tutto il movimento". La selezione è aperta con tante novità tra partenze e arrivi anche importanti. Tra i volti nuovi in casa Bologna Rugby Club c’è l’arrivo di 2 terze linee di sicura qualità. Mattia Baratta, classe 2000, cresciuto nel Perugia, società nella quale è partito dal minirugby fino ad arrivare alle serie A prima del trasferimento, per lavoro, a Bologna. Fisico solido, 185 centimetri per 94 chili, dare al Bologna peso ed esperienza in mischia. Fisicamente molto simile Vittorio Baseggio, 22 anni 185 centimetri per 94 chili, capace di giocare in terza linea ma, all’occorrenza, anche in seconda da sempre ruolo carente al Bologna. Nato e cresciuto nelle giovanili dei Ruggers Tarvisium, ha esordito in serie A col club trevigiano. Baseggio ha scelto Bologna per completare l’università, frequentando la magistrale presso Ingegneria informatica. Altro elemento di sicuro affidamento Cristiano Salvi, ventisette anni trequarti ala-centro ascolano con alle spalle importanti esperienze anche con San Benedetto e sopratutto a Pesaro in serie A pere quattro anni. Preparazione iniziata e amichevoli, in vista dell’esordio del 19 ottobre in casa della Bassa Bresciana Leno, annunciate.

Il primo impegno sarà sabato 20 settembre, alle 18 al Bonori con il Pieve, squadra che giocherà nello stesso girone del Bologna e società nella quale sono cresciuti e hanno giocato i due coach Balsemin e Taddia. La settimana successiva, sabato 27 alle 17, i bolognesi sono attesi da un secondo match, con il Noceto in trasferta. Ultimo appuntamento sarà il triangolare a Villadose, sabato 4 ottobre dalle 17, con i padroni di casa del Villadose e il Badia. Nell’ultimo weekend precampionato dal 12 al 14 ottobre serie B e cadetta saranno in ritiro sulle montagne bolognesi, a Lizzano in Belvedere a conferma dell’unità che c’è.