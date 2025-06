Il boxeur Simone Kaludjerovic vola. Si è confermato campione toscano

Conferma era attesa... e conferma è stata! Ottima prestazione quella fornita da Simone Kaludjerovic, pugile viareggino in forza all’accademia Pugilistica Fiorentina. Dopo un’accesa finale, vinta con merito grazie ad un pressing asfissiante, Kaludjerovic si qualifica così per i campionati italiani Elite nella categoria 60 kg e per il secondo anno di fila si laurea campione toscano.

Oltre alla vittoria, si è visto un netto miglioramento da parte del pugile nostrano, seguito dai tecnici Moriconi e D’Agliana. Sicuramente l’essere entrato all’interno di una società prestigiosa e seria come l’accademia Pugilistica Fiorentina ha giovato molto alla crescita del ragazzo. Ma la boxe viareggina non si ferma certo qua. A breve infatti saliranno sul quadrato del prestigioso “Torneo di Carrara“ i promettenti ragazzi della neo nata Boxe Viareggio. I giovani in questione sono il peso 55 kg Constantin Valentin Zamfir, il peso medio Giacomo Pieroni, il 75 kg Cristiano Bianchini ed infine Matteo Biancucci. Grande motivazione intorno alla società del presidente Andrea Moriconi e del vice presidente Paolo Imbro, che seguono da vicino il progresso di tutti i loro atleti che si allenano duramente e con tanta passione presso le scuole Lambruschini in centro città a Viareggio. La “nobile arte“ è tornata ormai in grande voga da queste parti, rispecchiando una bella tradizione del passato sportivo locale.