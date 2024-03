Il calendario del baseball: "Tante le spese, è difficile"

La stagione del batti e corri sta per entrare nel vivo. E il Godo Baseball è pronto a lanciarsi nella preseason che inizierà il 17 marzo proprio al "Casadio" con un allenamento congiunto assieme a Ravenna. Si passa poi alla domenica successiva, il 24 marzo con la trasferta di Rovigo mentre il sabato di Pasqua i Goti ospiteranno il Rimini. Il 6 aprile sarà poi la volta del Torre Pedrera, prima della gran conclusione, il 13 aprile con la trasferta di San Marino, contro una delle grandi del baseball nostrano. Sabato 20 aprile ci sarà, poi, il debutto in campionato, sempre al "Casadio" contro l’Athletics Bologna con le due partite (ore 15 e 20) sui 9 inning: in questa occasione il lancio inaugurale verrà effettuato dal presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

Quest’anno, pur non essendo stata cambiata la formula, con i gironi iniziali che qualificano alla seconda fase, in realtà il mutamento è stato sostanziale con le sei formazioni più forti (le due di Grosseto, Fortitudo, Parma, Macerata e San Marino) inserite nel girone A che gioca con regole differenti mentre le altre 24 squadre si giocano i restanti posti disponibili nella poule scudetto. "Sinceramente mi sembra una reintroduzione della serie A1 e della A2 – spiega il presidente del Godo, Carlo Naldoni – in maniera quasi nascosta. Ovviamente l’abbiamo accettata anche se con qualche perplessità".

Del resto "l’intero movimento del baseball è un po’ in difficoltà. Vuoi per la nuova riforma dello sport che ha aggiunto costi e un impegno superiore, vuoi per la cronica difficoltà nel reperire risorse. Anche per questo, abbiamo deciso di puntare su un mix di giovani ed esperti, per una transizione tra i secondi e i primi con l’obiettivo di passare alla seconda fase, come abbiamo fatto nelle ultime stagioni. Ora i costi sono davvero alti e a fine anno faremo uno sforzo tutti insieme ma continuando così non so cosa ci potremo aspettare dal futuro. Personalmente credo che a fine stagione, a 75 anni e dopo 12 di presidenza, lascerò a qualcuno più giovane".

u.b.