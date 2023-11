"Il Campionato Giovanissimi Elite: Sestese e Coiano Santa Lucia Prato in campo"

Il Poggio a Caiano ospita la Sestese, il Coiano Santa Lucia Prato Social Club va a fare visita alla Lastrigiana. E’ il quadro delle sfide in programma stamani per il campionato Giovanissimi Elite. I primi a scendere in campo alle 10.30 saranno i medicei attesi al Martini da un match in salita. La truppa di Sesto Fiorentino ha infatti quasi il doppio in più dei punti. I biancazzurri alle 11 saranno invece di scena a Lastra a Signa, in una sfida di metà classifica. Trovare i tre punti sarà fondamentale.