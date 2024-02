Il campione sarà ospite della scuola che avrà il maggior numero di iscritti alla camminata del 14 aprile. Il premio di Vivicittà? Nicolò Melli

Manca poco più di un mese a Vivicittà e le novità non si fanno attendere. A Reggio la 40ª edizione si svolgerà il 13 e il 14 aprile in centro storico e avrà come testimonial d’eccezione Nicolò Melli, il capitano della nazionale di basket, che ha deciso di sostenere l’edizione 2024 dedicata quest’anno ai “Movimenti sostenibili”. Tra pochi giorni inizieranno le iscrizioni e la distribuzione del kit di Vivicittà in tutte le scuole della città che aderiscono sempre con entusiasmo e che quest’anno avranno un motivo in più per partecipare, perché oltre ai premi degli sponsor ce ne sarà uno speciale offerto da Nicolò Melli in persona.

La scuola che registrerà il maggior numero di iscritti in assoluto alla camminata del 14 aprile avrà infatti la possibilità di ospitare il campione di basket e trascorrere con lui una giornata aperta a tutti gli studenti.

"Sono orgoglioso di sostenere un bellissimo evento sportivo nel cuore della mia città, che coinvolge tantissime scuole e famiglie - dice Nicolò Melli -. Vivicittà unisce il movimento a temi importanti su cui riflettere e spero che i ragazzi partecipino numerosi, perché fare sport significa anche prendere parte, prendersi cura di sé e del mondo in cui viviamo". "Siamo felici che una stella dello sport come Nicolò abbia scelto di veicolare il messaggio di Vivicittà e speriamo di averlo con noi anche su altri progetti", le parole di Azio Minardi, presidente Uisp.