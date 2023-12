Il caso Manutenzione carente al Palazzetto e alla Dogali. Tabelloni ’capricciosi’ e infiltrazioni dal tetto. Weekend da incubo

Settimana da protagonisti per i tabelloni del palazzetto dello sport di Avenza e della Dogali che reclamano maggiori attenzioni anche se tutti li guardano per vedere i punteggi, ma pochi se ne prendono cura. Il primo ad alzare la voce (o meglio, a spegnere le proprie luci) è stato quello della Dogali, che nel primo quarto della partita tra Legends e Rosignano di venerdì sera, quando mancavano 2.24 alla sirena del primo intervallo, si è spento improvvisamente, costringendo gli arbitri a interrompere la partita per una manciata di minuti (ma interminabili all’interno di una gara) per resettare il sistema che poi è ripartito

Domenica invece è stato il tabellone dei 24 secondi del palazzetto ad attirare l’attenzione per due volte, nel corso della partita tra Audax e Pontedera. Il primo avviso è arrivato praticamente subito, dopo solo due minuti e mezzo dal fischio di inizio con la solita pallonata, neppure forte, che ha fatto cadere a terra il cronometro dei 24 secondi lato Sarzana. Nel terzo quarto è stato il “fratello“ posto lato Massa ad alzare la voce, emettendo un fischio e spegnendosi dopo un’altra pallonata, con altra pausa forzata nel gioco. Ma a dare il benvenuto alle squadre c’era uno straccio a ridosso della linea di fondo campo (angolo mare-Sarzana) dove dal tetto è filtrata acqua piovana.

ma.mu.

Nella foto, un dirigente impegnato ad asciugare il campo da gioco bagnato dalle infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto del palazzetto