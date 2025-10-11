Il Cgc sogna in grande. Mariotti primo avversario

Non si respirava così tanta elettricità a Viareggio da anni e già questa è una notizia positiva. A poche ore dall’esordio stagionale dei bianconeri, alle 21 al PalaBarsacchi contro il Grosseto di quel Massimo Mariotti che del Cgc ha riscritto la storia (conquistando Scudetto, Coppa Italia e Supercoppa), sale l’attesa di vedere in pista, stavolta da amici e non più da storici nemici Federico Ambrosio ed Enric Torner giunti da Forte dei Marmi assieme al nuovo condottiero Mirco De Gerone per riportare in alto il Cgc Viareggio.

"Non vediamo l’ora di ripartire - assicura De Gerone - e siamo consci che questa sarà una stagione importante per i colori bianconeri. Innesti di valore assoluto sono andati ad integrarsi ad un gruppo già valido e la società ha messo me ed il preparatore atletico Ennio Belli nelle condizioni migliori per lavorare. Adesso tocca a noi dimostrare di meritare la stima dimostrataci anche dai titosi". Il tifo organizzato, infatti, è già bello carico con la Brigata Muraglione che organizzerà, prima della partita, una grigliata proprio per scaldare gli animi. Ma guai a pensare che il Grosseto sia un boccone facile. "Ci attende una partita tosta - analizza De Gerone - perché i maremmani sono squadra quadrata e che, conoscendo la sagacia tattica dell’allenatore, ci concederà poco. Dovremo esser bravi a sfruttare le occasioni, senza lasciarsi prendere dalla frenesia".

Che Grosseto troverà questa sera il Cgc sulla sua strada alla prima del campionato di serie A1 di hockey su pista? Scambiati i portieri col Novara, Granados per Fongaro, al posto di De Oro (fine carriera) sono arrivati Vargas, Schiavo (Montebello), e Barbieri (Bassano). Punti cardini Sillero, Barragan, Paghi e soprattutto bomber Saavedra. "Partire da Viareggio, dove tra l’altro torno sempre volentieri, non è certo cosa semplice - premette Mariotti -. La squadra si è ringiovanita, ma credo che abbia acquistato punti sotto il profilo della dinamicità e dell’esperienza internazionale. Il Cgc ha una rosa da primi 4-6 posti, ma ci proveremo".

Sergio Iacopetti