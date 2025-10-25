Il Cgc Viareggio a caccia del tris di vittorie. I bianconeri ricevono la visita del Novara

Non cadere sulla classifica buccia di banana. È quello che vorrà e che comunque cercherà difare il Cgc Viareggio stasera alle 21 al PalaBarsacchi dove arriverà il Novara. I ragazzi di Mirco De Gerone, dopo i successi contro Grosseto e Valdagno, puntano al tris per arrivare al derby di mercoledì prossimo a Forte dei Marmi, per il turno infrasettimanale, da sicuri capolisti e con il morale a mille. Occhio però a sottovalutare troppo i piemontesi che, dopo il ko di Trissino (5-1 a segno l’ex Moyano), hanno battuto il Giovinazzo con un’ottima prova in rimonta (Gavioli, Torres, Brusa, Maniero 3, Pinto 2 e nuovamente Torres) dal 4-5 fino al 9-5 finale. Piemontesi che, allenati da Massimo Tatarani, confermate le bandiere Brusa, Gavioli e Maniero, si sono assicurati le parate dell’ex portiere del Grosseto Fongaro, le accelerazioni dell’ex Riba d’Ave Dinis, le reti dell’ex Montebello, Torres, e, soprattutto, le giocate dell’infinito Domenico Illuzzi. Mirco De Gerone avrà tutta la rosa a disposizione e potrà contare, oltre che sulle parate di un Gomez già decisivo, sulle giocate e le reti del duo Ambrosio-Torner, già decisivo, e sulla vena realizzativa di un D’Anna rinato rispetto allo scorso campionato. "Ci attende una partita molto pericolosa – sottolinea l’esperto allenatore – perché loro non avranno nulla da perdere e giocheranno senza pressione alcuna. Noi dovremo esser bravi ad usare la testa, cercando di migliorare la nostra qualità di gioco che ancora pecca di alti e bassi. Sono comunque fiducioso perché il gruppo è molto maturo e lavora con lo spirito giusto, anche perché se vogliamo esser protagonisti in questa stagione dobbiamo metabolizzare velocemente certi concetti di gioco, ma anche atletici su cui sia io che il mio staff puntiamo fortemente. Vincere ci farebbe arrivare al derby con il morale alto, ma non solo, perché infatti aumenterebbe anche l’entusiasmo che vogliamo riportare al palazzetto". A proposito di entusiasmo, la Brigata Muraglione dà a tutti appuntamento già a partire dalle 19,30 davanti al PalaBarsacchi per un ricordo vero e sentito di Mario "Marione" Giannelli, a un anno dalla sua morte, che del Cgc Viareggio era un grandissimo tifoso.

Sergio Iacopetti