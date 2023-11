Il Club Vela Portocivitanova si fa valere nella tappa del campionato zonale Ilca

Il calendario agonistico 2023 del Club Vela Portocivitanova ha registrato l’ultimo atto: una tappa del campionato zonale Ilca che, in realtà, estenderà i suoi effetti all’anno venturo valendo nella sostanza come prima prova del circuito 2024. Due le regate disputate. Gli atleti del Cvp di Cristiana Mazzaferro hanno primeggiato nelle tre classi conquistando 8 podi su 9. Nel dettaglio: 1° Nicholas Privitera 2° Marco Gambelli e 3° Paolo Freddi nell’Ilca 7; 1° Alessio Marinelli 2ª Cecilia Belletti e 3ª Maria Giulia Cicchinè nell’Ilca 6; 1° Giuseppe Alfieri e 3ª Maria Chiara Fuligna nell’Ilca 7. Impegno dimezzato per Pietro Giacomoni e Domenico Lamante che, in partenza per Cagliari, hanno disputato solo la prima prova. L’appuntamento ha visto il debutto nell’Ilca (ex Laser) di alcuni dei babies provenienti dalla classe Optimist. È il caso di Tommaso Netti, Luca Piantoni e Cesare Pierdomenico che, in gara ovviamente nell’Ilca 4, hanno ben figurato piazzandosi rispettivamente al 5°, all’8° e al 13° posto. Alla competizione hanno partecipato ben 65 agonisti.