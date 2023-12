Il colpo grosso e lo scivolone. Il Formigine passa a Nibbiano. La Pieve perde lo scontro salvezza

la pieve

0

zola

2

LA PIEVE: Fiorito, Gobbi, Diallo (83’ Belfakir), Canalini, Barbati, Cehu, Margotta (70’ Guerzoni), Acquafresca (60’ Lupusor), Cheli, Boriani (57’ Bojardi), Rizzo (77’ Erihioui). A disp.: Ortensi, Lo Bello, Cirasella, Rizzi. All. Rosi

ZOLA: Roccia, Rimondi (80’ Marchesi Mat.), Di Giulio, Kourouma, Mannarino, Marchesi Mar., Cugino, Barbieri, Oulai (64’ Baravelli), Andrejic, Zattini (76’ Nanetti). A disp.: Maiella, Fiore, Gamberini, Vasta, Ruggeri, Persona. All. Zecchi

Arbitro: Raimondo di Taranto

Reti: 21’ (rig.) e 72’ Barbieri

Note: ammoniti Andrejic, Barbati, Cehu, Marchesi, Zattini, Cheli, Lupusor, Bojardi, Guerzoni

Pesante ko nello scontro salvezza per La Pieve, battita dallo Zola che mette la freccia in classifica. Al 21’ Barbieri trasforma il calcio di rigore concesso per il fallo di Canalini su Zattini. Al 29’ tiro di Barbati da centro area ma Roccia respinge. Al 35’ Barbieri centra il palo. Al 53’ colpo di testa di Gobbi di poco alto e al 72’ Barbieri direttamente da calcio d’angolo chiude i conti.