Il convegno Appuntamento al Club Nautico col Coni. Impiantistica sportiva norme e opportunità. I consigli degli esperti

"Impiantistica sportiva. Normative e opportunità" è il tema che convegno che il Coni di Massa e Carrara organizza il prossimo 12 marzo (ore 10.30-13 e 14-15.30) al Club Nautico. Un incontro per addetti ai lavori (enti pubblici, liberi professionisti appartenenti agli ordini, qualificati rappresentanti di organismi sportivi) con l’obiettivo di diffondere e spiegare informazioni utili su costruzione, ristrutturazione, utilizzo e gestione degli impianti sportivi, grazie alla disponibilità dei consulenti esperti del Coni Toscana. Relatori saranno la referente dell’istituto per il Credito Sportivo Teodolinda Aniello, l’avvocato Stefano Pellacani per la normativa sull’affidamento delle gestioni ed affidamenti, l’architetto Gabriele Fiorentini per le norme relative agli impianti. Interverrano Alberta Tonarelli e Marco Podestà, due esperti commercialisti del Coni Point Massa-Carrara.

"Lo scopo è la divulgazione delle corrette e indispensabili informazioni tecnico giuridiche per motivare il mondo dello sport a investire in stretta collaborazione con le istituzioni locali, per dare ascolto alle esigenze sportive del territorio, trovando una chiave di lettura univoca ed efficace che sia soddisfacente per tutti e rispettosa delle nuove norme vigenti" scrive in una nota Vittorio Cucurnia (nella foto), delegato provinciale Coni.

ma.mu.