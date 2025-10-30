Il Cus Macerata brilla nella marcia. Miconi terza ai tricolori senior. Juniores, bronzo a Tomassoni

Nella regina degli sport, l’atletica, la marcia continua ad essere la principessa del Cus Macerata. La sezione cussina ha chiuso il Campionato italiano di società di marcia Under20, al femminile, come vice campione nazionale. Ancora una volta dunque la polisportiva tra le migliori realtà, un risultato superbo ma che lascia persino un po’ di rammarico, in quanto il Cus era in lotta per il primo posto e il trionfo è sfumato all’ultimo. Il quarto e conclusivo appuntamento si è tenuto ad Alessandria, 20 km che hanno visto in strada le più brave specialiste del tacco-punto d’Italia, guidate dal tecnico Diego Cacchiarelli c’erano le maceratesi Elisa Marini, Sofia Tomassoni e Giulia Miconi. Quest’ultima nella categoria Seniores ha demolito di 3 minuti il suo limite personale e fermato gli orologi a 1h37’34, un gran tempo che le è valso il terzo posto. Marini e Tomassoni invece sono state protagoniste sulla stessa distanza nella categoria Juniores. Le due cussine hanno marciato ottimamente fino a quando, a 3 chilometri dal traguardo, Elisa è stata costretta al ritiro da un serio problema allo stomaco. Sofia al contrario è arrivata fino alla fine imitando la Miconi, medaglia di bronzo siglando un fantastico nuovo record personale (1h46’13). Un tempo che è la terza prestazione italiana dell’anno per la categoria. Un’altra conferma per la marcia del Cus Macerata, sia l’anno scorso che due anni fa la polisportiva si era piazzata terza nella classifica globale (nel 2023 anche secondo nella categoria Promesse e Senior).

Andrea Scoppa