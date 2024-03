Il derby finisce in parità. La Pumas non ne approfitta

Finiscono sul 3-3 le importanti sfide Rotellistica Camaiore-Cgc Viareggio e Pumas Farmaè-Matera dell’ultima giornata di andata del girone B di serie A2. Conferma al comando per Cgc, Camaiore e Pumas, ma i bianconeri hanno due partite in meno.

Camaiore-Cgc 3-3

Molto combattuto il pareggio del Pardini Sporting Center con i padroni di casa che chiudono in vantaggio il primo tempo per 2-0 grazie alle reti di Nicola Gemignani e Alonso. Tre tiri piazzati non sfruttati da Mattugini, Alonso e Muglia. A inizio ripresa accorcia Muglia; al 16’ Maremmani ristabilisce il doppio vantaggio su rigore, dimezzato subito dopo da D’Anna che segnerà anche il 3-3 definitivo al 23’ con i suoi in superiorità numerica. Primo pareggio del Cgc, privo dello squalificato Andrea Gemignani. che resta comunque imbattuto.

Pumas-Matera 3-3

Finisce 3-3 anche fra Pumas Farmaè e Matera, dopo una gara molto combattuta. Nel primo tempo Poletti e Michele Pesavento ribaltano il vantaggio iniziale di Ferrara (2-1). Due tiri diretti non trasformati dai viareggini, uno dagli ospiti. Nella ripresa ancora un tiro piazzato non sfruttato dalla Pumas che subisce il 2-2 ad opera di Piozzini. L’ultimo botta e risposta è di Michele Pesavento e Bigatti. Salerno-Castiglione 8-4; oggi alle 18 Follonica-Forte dei Marmi e Sarzana-Prato.

Classifica: Cgc, Pumas 19 e Camaiore 19; Matera 16; Follonica 12; Prato 7; Castiglione e Salerno 6; Forte 4; Sarzana 3.

Serie A1 22ma giornata: Giovinazzo-Breganze 3-3, Valdagno -Monza 3-1, Follonica-Sarzana 5-3, Grosseto-Montebello 3-3, Bassano-Vercelli 10-0.

G.A.