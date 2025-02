Il derby regala emozioni. Follonica meglio del Cp

L’Innocenti Follonica torna al successo (4-2) contro un buon Grosseto. La prima occasione dei biancorossi arriva dopo 2’37 di gioco: Sillero si guadagna un rigore che Barragan, con un tiro rasoterra, si fa parare da Barozzi. Al 6’ Fongaro ferma il tiro di Francesco Banini. Il Cp passa a difendere a zona e la manovra degli azzurri del golfo diventa più lenta e prevedibile. Un’opportunità a testa al 14’: al tentativo di Cabiddu risponde Davide Banini, mentre al 15’ Barozzi salva su Barragan. A 7’35 Fongaro salva su Francesco Banini e, dopo una parata di Barozzi su Cabiddu, successivamente su Marco Pagnini e Thiel. La gara si decide dopo 22 secondi dalla ripresa: Montigel serve in area Marco Pagnini, che anticipa Barragan e mette in rete. Un fallo di Barragan consente al 4’ al Follonica di andare sul dischetto: Davide Banini realizza. In inferiorità numerica Marco Pagnini segna la terza rete su servizio di Davide Banini. Il Grosseto produce il massimo sforzo nell’ultimo quarto d’ora. A 12 minuti dalla fine Alberto Cabiddu riapre la partita con un gran contropiede. A 4’17, sulla trattenuta di Francesco Banini su De Oro, il decimo fallo di squadra per i padroni di casa, il Grosseto mette il fiato sul collo del Follonica realizzando la punizione di prima con Cabiddu. A 79 secondi dalla fine, però, conclude il contropiede con la rete che mette in frigo la vittoria.