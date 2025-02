Il derby sorride alla Rari. Gara amarcord con la Ngm

A otto mesi dall’amara retrocessione avvenuta nell’ultima gara dei play out salvezza dopo essere state in vantaggio di tre gol alla fine del terzo tempo, nel debutto casalingo del girone 2-Toscana della serie B la Rari Nantes Florentia femminile di pallanuoto si è aggiudicata il primo successo aggiudicandosi per 18-4 (parziali 2-1, 5-1, 4-0, 7-2) il derby cittadino con la NGM Firenze Pallanuoto: un match amarcord tra due club chiamati a rinverdire il blasone del nome e della gloriosa tradizione.

La squadra gigliata, la cui panchina è affidata quest’anno a Lucia Giannetti, è completamente rivoluzionata rispetto a quella dello scorso anno, con tante giovanissime, molte delle quali già protagoniste nella formazione quarta classificata alle final eight under 16 dello scorso gennaio, insieme alle più esperte Landi, Lepore, Pellegrino e Osti.

Il roster: Pellegrino, Gabelli, Osti, Landi, Fruner, Lepore, Marzapeni, Mazzei, Pantani, Boncini, Rossi, Spanò, Bandinelli, Caciagli. La prima fase del girone regionale del campionato terminerà l’11 maggio, prima degli eventuali spareggi e del concentramento (15 giugno) propedeutico alle finali play off del 28 - 29 giugno ad Avezzano.

L’obiettivo della Rari, almeno in questo primo anno, è quello di disputare un buon campionato, far acquisire esperienza alle più giovani e salire più in alto in classifica con la speranza, se possibile, di accedere ai play-off promozione. Anche se non sarà facile perché nel girone le gigliate troveranno molti ossi duri, fra i quali tre squadre "cugine": quella della Firenze Pallanuoto che, come abbiamo scritto, hanno già incontrato e battuto nella prima partita, e quella delle Esseci Nuoto di Calenzano, prossime avversarie della Rari, che, a sua volta, ha battuto all’esordio per 13-1 l’Azzurra Prato. La terza è l’Empoli che, a riposo nella prima giornata, debutterà in casa domenica prossima col Prato.

"Sarà un campionato difficile – ammette la neo coach della Rari Giannetti – ma partiamo con grande entusiasmo e con la voglia di ben figurare. E con la speranza di arrivare più in alto possibile, ce la giocheremo fino in fondo".

f. m.