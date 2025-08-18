Il doppio centro di Maldini: "Prima vado ai Mondiali poi mi sposo con Carlotta"

La premessa è che Federico Nilo (doppio nome) Maldini, argento ai Giochi di Parigi, è un ragazzo di parola. Ricordate? Prima di partire per la capitale francese, proprio al Carlino, aveva detto che, in caso di podio, avrebbe regalato un anello alla sua Carlotta. Una volta vinto l’argento, poi, ha fatto di più: è arrivata la proposta di matrimonio che ha fatto il giro del mondo e dei media.

Ora il carabiniere Federico Nilo, 24 anni, fa un passo avanti: porta all’altare la Carlotta Bozzano, nipote dell’ex presidente del Coni, Mario Pescante. Il matrimonio era previsto per il 5 settembre, poi, però, il calendario internazionale di tiro a segno, ci si è messo di mezzo.

"C’è la trasferta di Coppa del Mondo", racconta Maldini. Ma lo stop ai fiori d’arancio è solo rinviato di un po’.

"Ci sposeremo il 19 settembre, nell’abbazia di Grottaferrata, dedicata a San Nilo".

Ultima trasferta da scapolo.

"Non potevamo fare altrimenti. Per fortuna il calendario è stato fissato con anticipo. E abbiamo potuto fare le cose, cambiando programma, senza eccessive pressioni".

Dove si gareggerà in Coppa del Mondo?

"A Ningbo, in Cina".

Sia sincero, la medaglia olimpica pesa?

"Nì".

Perché nì?

"Da un lato gratifica. Dall’altro capisci che, magari, adesso gli avversari ti guardano con un occhio diverso. Ti temono, ti studiano. E così, per come sono fatto io, come carattere, diventa un aspetto che mi mette un po’ in soggezione".

Parole magiche.

"Quali?".

Los Angeles 2028.

"Beh, è chiaro che tutto comincia a essere finalizzato in quella direzione. Prima, però, ci sarà tanto lavoro da fare. E tanti appuntamenti".

Capitolo carabinieri: è arrivata la promozione?

"Credo che debba scattare in questo periodo".

Fiero dell’Arma?

"Sempre. Sono orgoglioso di essere un carabiniere e non posso che essere grato all’Arma. Se sono arrivati certi risultati è perché ci sono dei sacrifici personali. Ma anche i Carabinieri che danno un supporto impagabile".

Dopo la Coppa del Mondo?

"Ci saranno i Mondiali, a inizio novembre, al Cairo in Egitto".

La prima rassegna nella quale ci saranno i signori Maldini, lei e Carlotta.

"Credo che Carlotta non potrà seguirmi. Magari l’anno prossimo, ci sarà un appuntamento in Corea. Lei è appassionata della cosmetica di quel paese. Vedremo".

Pronto per il matrimonio?

"Prontissimo".

Invitati vip?

"Tanti compagni di squadra e tecnici. Mi hanno accompagnato nel cammino verso Parigi. Li voglio con me".

Presidenti del Coni?

"No, più intima".

Ma ci sarà Mario Pescante, ex numero uno del Coni.

"Per forza, è il nonno di Carlotta".

Dicono che vi siate divertiti con la disposizione dei tavoli.

"Sarà una festa a base olimpica".

In che senso?

"A ogni tavolo corrisponderà una determinata data olimpica. Abbiamo omesso quelle che sono passate alla storia per tragedie, come Monaco 1972"

Facciamo degli esempi.

"Beh, Roberto Di Donna sarà nel tavolo chiamato Atlanta 1996".

Altri?

"Luca Tesconi in quello ribattezzato Londra 2012. Ognuno sarà nel tavolo dei Giochi in cui è stato protagonista".

Ci passi la battuta.

"Quale?".

Il nonno di Carlotta, Pescante, potrebbe sedere a tutti i tavoli.

"Li abbiamo giocato sullo scherzo e su una aneddoto che lo riguarda".

Dove sarà sistemato?

"Seul 1988".

All’epoca era segretario generale.

"Giusto. Vi ricordate quello che accadde nel pugilato?".

Ce lo racconti.

"Pescante era a bordo ring per sostenere Vincenzo Nardiello che, nei quarti, affrontava un atleta di casa".

E quindi?

"Nardiello domina. Ai punti sovrasta l’avversario. Ma i giudici ribaltano il verdetto. E Mario uscendo, punta l’indice contro i giudici".

Li minaccia?

"Macché, esprime il suo pensiero. ‘Vergogna, siete dei ladri’. Prende Nardiello sotto braccio e se ne va".

Difficile dar torto al carabiniere Federico Nilo Maldini e all’ex presidente Mario Pescante, perché quel verdetto è passato alla storia. E non come esempio di equità di giudizio.