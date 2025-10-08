Il duo non riesce a conquistare la vittoria nonostante abbia messo a segno più punti. Wta di Rende, sfuma il trionfo nel doppio per Federica Urgesi: decisivo il tie-break

Si ferma all’ultimo atto l’avventura di Federica Urgesi al WTA 125 di Rende. La ventenne fanese, in coppia con Aurora Zantedeschi, si è dovuta arrendere nella finale del doppio col punteggio di 3-6, 6-1, 10-4 contro la coppia formata dall’italiana Nicole Fossa Huergo e dalla georgiana Ekaterine Gorgodze. Un epilogo amaro per il duo azzurro, che ha lottato fino all’ultimo sul cemento calabrese senza riuscire a portare a casa il titolo.

Il match si è deciso al tie-break dopo che le due coppie si erano alternate nel conquistare i primi due set. Il primo parziale ha visto la coppia Fossa Huergo/Gorgodze partire forte, aggiudicandosi il set per 6-3. La reazione di Urgesi e Zantedeschi nel secondo set è stata netta: un perentorio 6-1 che ha rimesso tutto in equilibrio e portato il match al decisivo super tie-break. Nel momento cruciale, però, la coppia avversaria ha trovato maggiore incisività, chiudendo 10-4 un tie-break che sembrava poter dire molto di più.

I dati testimoniano quanto il match sia stato equilibrato. Urgesi e Zantedeschi hanno addirittura conquistato tre punti in più rispetto alle avversarie, ma nel tennis a volte i numeri non bastano. Ciò che conta è vincere i punti nei momenti decisivi, e in questo Fossa Huergo/Gorgodze sono state più brave.

Per la marchigiana, che si allena allo Sporting Club Sassuolo sotto la guida di Francesco De Laurentiis, raggiungere la finale di un WTA 125 rappresenta comunque un traguardo importante. La numero 316 del ranking continua il suo percorso di crescita nel professionismo, confermando di poter competere ad alti livelli anche nel doppio. Dopo gli Australian Open juniores vinti nel 2023 proprio nel doppio, Urgesi sta consolidando la sua presenza nel circuito maggiore.