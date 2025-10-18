Il Festival del Calcio con l’ospite clou. L’ex ct azzurro Mancini il 24 allo stadio

di Andrea Lorentini

Sarà Roberto Mancini il prossimo ospite d’eccezione del Festival del Calcio Italiano. L’ex attaccante di Sampdoria e Lazio ed ex ct della nazionale, sarà in città venerdì 24 ottobre all’auditorium dell’Arbitro Club allo stadio Comunale. Un’occasione per un confronto su temi personali e di attualità calcistica.

Nel frattempo si è conclusa con la consegna dei premi per lo Sport Marketing Awards, il Football & Sport Marketing Festival che si è svolto martedì 14 e mercoledì 15 ottobre al teatro Pietro Aretino. L’evento dedicato al mondo del marketing sportivo faceva parte del programma della 14? edizione del Festival del Calcio Italiano – Rever, con una particolare attenzione all’aspetto economico e comunicativo.

Nelle varie categorie tra i premiati Sky, il salotto del calcio per il miglior sport televisivo dell’anno, il Padova per il la miglior campagna promo pubblicitaria del club, la Federazione Italiana Tennis e Padel per miglior progetto/strategia marketing federazione, Il Pisa per il miglior progetto/strategia marketing club.

Riconoscimenti anche per il fotografo aretino Alessandro Falsetti nella categoria miglior fotografia Sportiva & d’Azione, la Lega Basket serie A per il miglior sito miglior sito Web Federazione., la Fiorentina per il miglior sito web club. All’ è invece andato il riconoscimento quale miglior Team Digital & Social Media Club. Rever Iconic si è aggiudicato il premio come miglior Progetto Marketing Partnership con Azienda-Club. Lorenzo De Silvestri e Eleonora Goldoni hanno vinto rispettivamente nella categoria miglior calciatore uomo social e miglior calciatrice donna social.

"C’è sempre emozione, come se fosse il primo giorno di scuola. C’è, soprattutto la gratificazione per la presenza di esponenti da ogni angolo d’Italia per il Marketing Awards. Abbiamo raccontato e portato su questo palco l’esperienza di grandi professionisti. Oggi la sostenibilità dei club è data anche dal fruttuoso lavoro fatto dall’ufficio marketing, che è una reparto strategico" ha dichiarato Donato Alfani, presidente Festival del Calcio Italiano e project manager, nonché ideatore dell’evento.

Da segnalare grande emozione soprattutto durante la cerimonia di consegna dei badge di partecipazione e di premiazione nei vari ambiti di interesse, svoltasi nel pomeriggio di mercoledì 15 ottobre in un contesto di benessere generale e allegria collettiva. Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento speciale a tutte le società e gli enti che hanno preso partecipato e a quelli che sono stati premiati: ben quaranta i vincitori, nelle varie categorie prese in esame.