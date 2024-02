Il Fight Club Apiro è partito a mille: nel nuovo anno ha ottenuto molti brillanti risultati

È iniziata alla grande l’attività agonistica stagionale delle squadre del Fight Club Apiro, fin dal 1997 guidato dall’allenatore Giovanni Federici: una settantina gli iscritti, di cui 20 agonisti praticanti il taekwondo. Nei primi due mesi dell’anno, il Fight Club Apiro, partecipando a tre importanti competizioni nazionali, ha fatto incetta di medaglie. Nell’interregionale effettuata nel PalaBarton di Perugia la rappresentativa apirana si è distinta conquistando quattro medaglie d’oro e due d’argento. Successivamente, a Busto Arsizio, nell’E-Work Arena dove si sono disputate le gare dell’Insubria Cup, il gruppo del Fight Club si è aggiudicato tre medaglie d’oro, una d’argento e una di bronzo. Molto soddisfacenti sono state anche le prestazioni che hanno contrappuntato la trasferta pescarese: nel PalaRoma di Montesilvano, dove si sono svolti gli incontri in programma per l’Interregionale Abruzzo, la compagine apirana ha vinto quattro medaglie d’oro, tre d’argento e una di bronzo. Ora la preparazione viene eseguita in funzione del prossimo impegno in calendario a Riccione, dove domenica 17 marzo il Fight Club Apiro è atteso dalle sfide previste nelle fasi del Kim e Liu Nord.

Gianfilippo Centanni