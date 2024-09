IL FINALE DI COPPA DEL MONDO DIVENTA APPASSIONANTE. SuperG in Veneto, il bergamasco Gritti conquista il secondo gradino del podio

Lorenzo Gritti riscatta con un bel secondo posto in gara-2 il settimo posto ottenuto nel primo supergigante maschile di Coppa del mondo sulla pista bellunese di Tambre, dietro all’inarrestabile compagno di squadra Andrea Iori e regala un finale di stagione appassionante in vista delle ultime tre gare delle finali austriache di Rettembach dal 6 all’8 settembre. Il 39enne bergamasco di Gandino ha tagliato il traguardo con un ritardo di 30 centesimi (37“71’ contro 38“01’), ma sufficiente per precedere il ceco Ales Knor di appena 1 centesimo e può festeggiare il podio numero 27 della carriera, che giunge addirittura a oltre dieci di distanza dal successo di Ravascletto nel giugno 2014 che aprì la serie. "Complimenti a Iori che sta attraversando un periodo di forma eccezionale - ha affermato dopo le premiazioni Griti -, ho cercato di stargli più vicino possibile, ma si è dimostrato superiore alla concorrenza. Il mio obiettivo in Austria sarà constrastare Baartak per il secondo posto". Ora la classifica generale di coppa è appassionante: Iori (secondo sabato e sicuramente il più in palla del circuito) allunga in testa nella generale a quota 450 punti, contro i 376 dell’altro ceco Martin Bartak (terzo e settimo nella due giorni bellunese) e i 311 dello stesso Gritti, i punti in palio saranno 300 punti per il vincitore di giornata e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Nel superg femminile tripletta ecca con Eliska Rejchrtova davanti ad Aneta Koryntova e Sarka Abrahamova. Decima la bergamasca Gaia Cassone, sedicesima l’altra orobica Fedrica Milesi.S.D.S