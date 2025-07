Il Firenze Ovest vola in D. Stagione sorprendente

La Prima Divisione maschile del Firenze Ovest ha compiuto un’impresa assolutamente inaspettata, vincendo prima il Campionato territoriale di categoria e ottenendo poi la Promozione in Serie D (competizione di livello regionale). La squadra, allenata dai coach Santiago Ballotti e Tiziano Cassioli, coordinati dal direttore tecnico Roberto Latini, ha dato fin da subito segnali positivi in campionato: partita dopo partita è emersa la forza del gruppo, lo spirito di squadra in una formazione numerosa i cui membri hanno tutti trovato spazio in campo.

Dopo aver disputato un ottimo girone di andata, i ragazzi - nonostante qualche infortunio e defezione - hanno realizzato di poter raggiungere l’obiettivo play off, cui si poteva avere accesso solo con la vittoria del campionato. Durante la fase play off per l’ottenimento della categoria regionale, i giocatori, seppur provati da una stagione lunga e ricca di impegni, hanno raccolto le ultime energie rimaste e le hanno incanalate nelle gare piu importanti. I protagonisti di questo bellissimo gruppo sono: Filippo Magheri (capitano), Andrea Di Stefano, Gabriele Paoli, Leonardo Cimmino, Leonardo Gugliotti, William Calamai, Alessandro Fambrini, Lorenzo De Cristofaro, Giacomo Martinuzzi, Giulio Romiti, Christian Bartolini, Mattia Fallani, Samuele Fabbri, Tommaso Paperi, Jacopo Pieri, Lorenzo Boretto e Lorenzo Grazzini.

"Un ringraziamento speciale - afferma il presidente del Firenze Ovest Volley, Roberto Pitti - va a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo successo: soddisfazione immensa per la società e per i ragazzi stessi, ai quali vanno i piu sentiti complimenti. Inoltre il Firenze Ovest vuole rafforzare il suo stretto legame col territorio e dimostrare di essere un punto di riferimento per gli sportivi e appassionati di volley di ogni età. Particolare attenzione alle squadre giovanile e a tutto il settore agonistico. Il Firenze Ovest ha già lo sguardo rivolto al futuro per nuovi traguardi e un percorso di crescita organizzativa e qualitativa, in stretto contatto con le varie associazioni, il Quartiere e l’assessorato allo sport del Comune. Grazie a tutti coloro che ci sono vicini".

Francesco Querusti