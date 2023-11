Il Follonica è straordinario. Battuto 7-6 il Sarzana

Tre punti d’oro per il Follonica a Sarzana, che espugna la pista del Vecchio Mercato con il risultato finale di 7-6 al termine di una rimonta pazzesca. Un primo tempo dai due volti quello del Follonica a Sarzana. La squadra di Silva controlla le sfuriate dei rossoneri e riparte con veloci contropiedi. Ci pensa un paio di volte Barozzi a fermare le conclusioni di De Rinaldis e Illuzzi prima che i biancazzurri passino in vantaggio. E’ Montigel da sotto misura che mette alle spalle dell’incolpevole Corona. Follonica padrone della pista e il raddoppio è nell’aria: Davide Banini si incunea nell’area rossonera e fa fuori Corona per il 2-0.

A questo punto Il Sarzana si sveglia: il blu a Francesco Banini manda sul dischetto Garcia che mette in rete alle spalle del portiere Barozzi. A un minuto dalla sirena è il giovane Olmos, dopo una serpentina a pareggiare 2-2. Dopo la pausa si riparte: pronti via e il Sarzana va per la prima volta in vantaggio con Illuzzi che fa secco Barozzi da vicino dopo un’azione insistita in area di rigore. E’ ancora Montigel (ma il suo tiro è deviato) ad andare in rete e a pareggiare il match. Il secondo blu a Francesco Banini manda ancora sul dischetto Garcia che non lascia scampo a Barozzi con un gancio velocissimo e si va sul 4-3 per il Sarzana.

Il Follonica spinge e arriva al pari grazie alla bordata di Buralli su rigore con la palina che Corona non riesce a bloccare e che si deposita in rete. Il Sarzana accelera e segna due reti nei minuti finali: prima Olmos fa secco Barozzi da lontano e poi Illuzzi beffa il portierone del Golfo con un altro tiro dalla distanza (6-4). Sembra finita ma il Follonica è vivo: prima Francesco Banini (nella foto) mette in gol e porta il Follonica sul 6-5, poi sempre Francesco Banini con una bordata da fuori realizza la rete del pareggio. E Francesco Banini conclude la sua straordinaria serata con un tiro da fuori area che gli dà la sua terza rete e il 7-6 per il Follonica. Ma c’è ancora tempo per l’ultima emozione con Barozzi a bloccare il rigore di Borsi per tre punti di platino su una pista davvero difficile.

FOLLONICA: Barozzi (Mugnaini); F. Banini, D. Banini, M. Pagnini, F. Pagnini, Montigel, Buralli, Montigl, Cabiddu. All. Silva. SARZANA: Corona (Venè); Festa, Garcia, Illuzzi, Borsi, Olmos, Ortiz, Tognacca, De Rinaldis. All. De Rinaldis.

Arbitri: Ferrari e Moresco.

Marcatori: Montigel (2), D. Banini, Garcia (2), Olmos (2), F. Banini (3), Buralli, Illuzzi (2).