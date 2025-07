Il Forlì giovedì sera apre le porte. Serata per aspiranti soci e sponsor

Una iniziativa per aprire alle forze economiche della città in vista del prossimo campionato di serie C. Il Forlì Fc si prepara a tornare ad affrontare, dopo otto anni, la terza serie nazionale partendo dalla serata organizzata per questo giovedì con l’intenzione di rafforzare la società. Dalle ore 19, infatti, presso la sala ospitalità sita all’interno dello stadio Tullo Morgagni, la società biancorossa allestirà un incontro, con invito strettamente riservato, dedicato alle aziende forlivesi pronte a far parte della ‘Famiglia Biancorossa’, così come precisato dagli inviti spediti negli scorsi giorni a diverse realtà imprenditoriali della città.

Nell’occasione saranno proposte le opportunità per entrare a far parte degli sponsor biancorossi o per fare ingresso nella società guidata dal presidente Gianfranco Cappelli. Nel corso dell’evento, inoltre, saranno presentati gli obiettivi riguardanti la nuova, attesa, stagione e saranno presentati i lavori di adeguamento dello stadio forlivese alle norme inderogabili per i match di serie C.

Il progetto di questi importanti lavori sarà illustrato dall’ingegner Andrea Maestri, chiamato a redarre la totalità degli interventi, finanziati per un importo complessivo di 600mila euro dall’Amministrazione comunale. Il progetto poi, nella sua versione definitiva, sarà consegnato all’inizio della prossima settimana dal club all’assessore allo sport Kevin Bravi per poi giungere in giunta.

Alla serata di giovedì, che si concluderà con una apericena conviviale, prenderanno parte fra gli altri il sindaco Gian Luca Zattini, assieme allo stesso assessore Bravi.

Oggi, inoltre, la società di viale Roma presenterà la campagna abbonamenti per il prossimo campionato, campagna che per gli sportivi biancorossi avrà inizio già domani presso l’ufficio della società di viale Roma.

Il diesse Cristiano Protti frattanto, in attesa di ufficializzare i primi acquisti, sta completando la rosa della squadra biancorossa, che inizierà a sudare agli ordini di mister Alessandro Miramari partendo da venerdì 11 luglio sul terreno di gioco bertinorese di Santa Maria Nuova.