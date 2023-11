Il Forte al comando con una partita in meno. Colpisce ancora la coppia gol Gil-Ambrosio

MONTEBELLO – La sesta vittoria consecutiva, ottenuta a Montebello per 5-1 (primo tempo 2-0) spedisce il Forte dei Marmi in testa alla classifica con una partita da recuperare. A conferma del dominio rossoblu c’è anche il primo posto di Ambrosio fra i marcatori, consolidato dall’ennesima tripletta che lo porta a 19 centri.

Squadre al completo sulla pista vicentina e inizio su ritmi sostenuti degli ospiti con un Ambrosio scatenato che porta in vantaggio i suoi al 3’: dopo una parata di Gnata azione personale dell’attaccante il cui tiro non viene trattenuto da Carrion e finisce in rete. Prova a replicare Cardoso al 4’ con parata di Gnata, ma sono i rossoblu a creare ancora occasioni. Dopo la sfuriata iniziale Bertolucci inizia a ruotare gli uomini e la sua squadra a gestire il gioco. Al 12’ Gil raddoppia con una delle sue conclusioni da fuori area. Nella seconda parte della frazione il Forte dei Marmi accentua il controllo del gioco e impegna varie volte Carrion.

Al 1’ della ripresa Gil, ben servito da Rossi, cala il tris. Dopo il tiro al volo di Peripolli parato, azione personale di Gil e assist per Torner su cui salva Carrion. Forte padrone della pista che colpisce il palo con Ciqnuini da metà pista (10’) e la traversa con Ambrosio dal limite (12’). Lo stesso Ambrosio insacca il 4-0 con un tiro da fuori al 13’. Carrion para su Compagno al 17’ e un minuto dopo gol del Montebello di Cardos. Non è però finita perchè la squadra di Bertolucci chiude le realizzazioni al 21’ sempre con Ambrosio che finalizza in area il servizio di Francisco Ipinazar. E’ poi la traversa al 23’ a impedire al bomber rossoblu la quaterna, ma va bene così. Forte dei Marmi convincente, padrone della pista e meritatamente in testa. Alessandro Bertolucci ritorna nella posizione che, con il Trissino,aveva occupato quasi ininterrottamente negli ultimi due anni.

G.A.