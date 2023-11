Il Forte chiude da secondo. Ma la sconfitta è indolore

FORTE DEI MARMI – Il Centro Porsche Forte dei Marmi chiude il girone A delle qualificazioni di Champions League, disputato di fronte al proprio pubblico, al secondo posto. L’ultima, ininfluente partita contro l’Oliveirense (entrambe le formazioni erano già qualificate) ha visto il successo dei portoghesi per 3-1 (primo tempo 1-0). Fatali ai rossoblu i primi minuti delle due frazioni. Iniziano meglio i portoghesi che passano al 2’ grazie a un’azione personale di Bruno Di Benedetto. Il Forte dei Marmi cresce e al 5’ impegna Alves, prima con Galbas da fuori e poi con Ambrosio in area. A metà frazione si segnalano le conclusioni parate di Martinez (13’) e Gil (13’); poco dopo quelle di Cinquini da fuori (17’) e Navarro in contropiede. Al 21’ Gnata para a Torrà un rigore e al 24’ Compagno chiama Alves all’ultima parata del primo tempo. La ripresa inizia con il gol a freddo di Santos, servito in area da Navarro. Al 2’ Cardoso impegna Gnata e i primi minuti vedono alternarsi le occasioni per entrambe le squadre. Al 10’ il Forte dei Marmi accorcia grazie al tiro diretto assegnato per l’espulsione di Cardoso (fallo su Rossi) e trasformato da Compagno. Dopo alcune occasioni dei rossoblu al 23’ Bertolucci prova il tutto per tutto con cinque uomini di movimento, ma Navarro recupera la pallina a metà pista e infila la rete sguarnita fissando il punteggio, che non cambierà più, sul 3-1. Risultati della terza giornata. Igualada-Diessbach 3-1. Oliveirense-Forte 3-1.

Classifica: Oliveirense 9; Forte 6; Igualada 3; Diessbach 0. Oggi alle 20 in diretta streaming su wsetv i sorteggi dei gironi di Champions League, prima giornata giovedì 30. A rappresentare l’Italia saranno Forte, Trissino e Lodi. Eliminato il Sarzana.

G.A.