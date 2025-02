Il Forte corre a Monza. E vuole andare veloce

Proseguire in quello che è stato fatto finora e che ultimamente, alla luce degli imminenti scossoni societari con annesso ridimensionamento per il 2025/2026, è diventato ancor più straordinario. La Canniccia Motor Club Forte sale a Monza dopo l’ennesima impresa della stagione; sì impresa perché battere una squadra forte come il Follinica ed in rimonta, nella settimana più difficile della stagione, non è cosa da poco, anzi è cosa che solo in pochi riescono a fare.

E questi ‘pochi, vale a dire "uomini veri fuori e dentro la pista, che amano il loro lavoro e che rispettano la piazza per cui giocano" come hanno dichiarato Mirko De Gerone e Riccardo Gnata, il Forte campione d’Italia ce li ha. Inutile ripensare al trionfo in Coppa Italia di qualche settimana fa, e che al Forte ha spalancato le porte verso la Final Four di Trissino, ma qualche spunto da quella partita sarà comunque analizzato.

Il Monza è squadra gagliarda, veloce e motivata con due giocatori come Bielsa e Marzonetto, rispettivamente 18 e 11 reti (praticamente la metà delle reti totali segnate dai brianzoli), sugli scudi e pronti per un futuro, data la carta d’identità, radioso da vivere. "Conosciamo le qualità del Monza - dice Mirko De Gerone -, che sono la velocità e la grinta. Noi dovremo esser bravi a puntare sull’esperienza e sulla tecnica. Non sarà affatto una passeggiata".

Il tecnico veneto potrà contare sulla rosa quasi al completo ad eccezione di Cacciaguerra e già questa, viste le ataviche ristrettezze di uomini, è una notizia. Il recentissimo successo contro il Follonica ha messo in luce il pieno recupero di Pato Ipinazar, la miglior gamba di Chicco Rossi e le straordinarie qualità di Gnata, Torner, di un Cisco Ipinazar sempre più totem e di un Fede Ambrosio, lasciati alle spalle i problemi ad una mano, tornato inesorabile fromboliere. Da lì, e dalla crescita esponenziale di un Borgo sempre più decisivo, c’è da ripartire per una nuova cavalcata verso la zone altissime della classifica.

Sergio Iacopetti